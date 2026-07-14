Над Тульской областью сбили еще четыре БПЛА ВСУ

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Еще четыре БПЛА ВСУ сбиты в небе над Тульской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили еще четыре украинских беспилотника», — написал Миляев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавших нет. Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Глава региона отметил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.
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