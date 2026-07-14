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Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет.

По предварительной информации, повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Миляев добавил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в регионе за сутки восемь человек погибли, ещё десять ранены при атаках ВСУ.

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