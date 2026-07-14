В посольстве Малайзии выразили надежду на скорый запуск прямых рейсов с Россией

Там также подчеркнули, что Малайзия приветствует инициативу по открытию прямых рейсов, поскольку это будет способствовать увеличению туристического потока из России. При этом в дипмиссии не уточнили, сохраняются ли планы запустить авиасообщение до конца 2026 года.