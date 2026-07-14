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В посольстве Малайзии выразили надежду на скорый запуск прямых рейсов с Россией

Малайзия рассчитывает в ближайшее время запустить прямое авиасообщение с Россией при успешном завершении переговоров. Об этом сообщили в посольстве Малайзии в Москве.

Малайзия рассчитывает в ближайшее время запустить прямое авиасообщение с Россией при успешном завершении переговоров. Об этом сообщили в посольстве Малайзии в Москве.

В дипмиссии отметили, что обсуждения по этому вопросу продолжаются на коммерческом и техническом уровнях.

«Мы искренне надеемся на их успешное завершение, что позволит поскорее запустить прямые рейсы между Малайзией и Россией», — заявили в посольстве РИА Новости.

Там также подчеркнули, что Малайзия приветствует инициативу по открытию прямых рейсов, поскольку это будет способствовать увеличению туристического потока из России. При этом в дипмиссии не уточнили, сохраняются ли планы запустить авиасообщение до конца 2026 года.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что страна заинтересована в расширении авиасообщения с Россией.