Трамп обсуждает проект Грэма о новых санкциях против России

Вопрос о введении дополнительных санкций против России в рамках законопроекта, разработанного умершим сенатором Линдси Грэмом*, обсуждается. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете.
«Мы обсуждаем это и примем решение по этому вопросу очень скоро», — заявил Трамп.
Сенатор Грэм скончался 11 июля текущего года на 72 году жизни вследствие осложнений, вызванных сердечно-сосудистым заболеванием. Ранее сообщалось, что он все еще числится живым в базе конгресса США.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.