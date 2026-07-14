Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обсуждает проект Грэма о новых санкциях против России

Трамп заявил, что скоро примет решение по законопроекту Грэма о новых санкциях против России.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос о введении дополнительных санкций против России в рамках законопроекта, разработанного умершим сенатором Линдси Грэмом*, обсуждается. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете.

«Мы обсуждаем это и примем решение по этому вопросу очень скоро», — заявил Трамп.

Сенатор Грэм скончался 11 июля текущего года на 72 году жизни вследствие осложнений, вызванных сердечно-сосудистым заболеванием. Ранее сообщалось, что он все еще числится живым в базе конгресса США.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше