Трамп обсуждает проект Грэма о новых санкциях против России

Вопрос о введении дополнительных санкций против России в рамках законопроекта, разработанного умершим сенатором Линдси Грэмом*, обсуждается. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете.