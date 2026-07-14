Туристам рассказали, как реагировать на завышенный чек в ресторанах Турции

СТАМБУЛ, 14 июл — РИА Новости. Туристам в Турции перед заказом в кафе и ресторанах следует убедиться в наличии цен в меню и сфотографировать его, а в случае завышения чека — требовать объяснений по каждому пункту, сообщил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.
«В туристических районах такие ситуации встречаются нередко: в ресторанах, где цены в меню не указаны, клиентов могут подвергнуть давлению при оплате», — рассказал Бегюрджю.
«В такой ситуации важно не поддаваться панике и вести себя как можно спокойнее. А для предотвращения подобных случаев прежде всего перед заказом проверьте цены в меню и по возможности сфотографируйте их. Если вам принесли счет с завышенными ценами, потребуйте письменного объяснения по каждому пункту с ценами», — пояснил собеседник агентства.
Эксперт напомнил, что, согласно закону, все рестораны в Турции должны указывать цены в меню, иначе им грозят серьезные штрафы — в среднем около 4 тысяч лир (85 долларов) за каждое наименование в меню.
Полиция осенью 2025 года задержала в Анталье 29 подозреваемых в схеме с консуматоршами, когда мужчин не выпускали из кафе, пока они не оплачивали чек с явно завышенными ценами. Если клиент возмущался, ему угрожали оружием и заставляли оплатить счет наличными или кредитной картой.