Туристам рассказали, как реагировать на завышенный чек в ресторанах Турции

«В такой ситуации важно не поддаваться панике и вести себя как можно спокойнее. А для предотвращения подобных случаев прежде всего перед заказом проверьте цены в меню и по возможности сфотографируйте их. Если вам принесли счет с завышенными ценами, потребуйте письменного объяснения по каждому пункту с ценами», — пояснил собеседник агентства.