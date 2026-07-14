В аэропортах Сочи и Самары ввели временные ограничения на полёты

Аэропорты Сочи и Самары временно не принимают и не отправляют рейсы.
Как сообщили в Росавиации, ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов.
Ранее в аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда приостановили обслуживание рейсов.
Аэропорты Сочи и Самары временно не принимают и не отправляют рейсы.
Аэропорты Сочи и Самары временно не принимают и не отправляют рейсы.
Как сообщили в Росавиации, ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов.
Ранее в аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда приостановили обслуживание рейсов.