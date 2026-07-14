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В аэропортах Сочи и Самары ввели временные ограничения на полёты

Аэропорты Сочи и Самары временно не принимают и не отправляют рейсы.

Аэропорты Сочи и Самары временно не принимают и не отправляют рейсы.

Как сообщили в Росавиации, ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Ранее в аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда приостановили обслуживание рейсов.