Трамп расскажет об иностранном вмешательстве в выборы в обращении к американцам

Ожидается, что президент США затронет материалы, которые, по мнению его администрации, могут свидетельствовать о попытках других стран повлиять на результаты голосования. До этого Трамп неоднократно заявлял о необходимости раскрыть обстоятельства, связанные с выборами 2020 года, по итогам которых победу одержал Джо Байден.