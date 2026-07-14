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Трамп расскажет об иностранном вмешательстве в выборы в обращении к американцам

Президент США Дональд Трамп 16 июля выступит с обращением к американцам, тема которого ранее не раскрывалась. Теперь стало известно, что глава государства планирует рассказать о предполагаемом иностранном вмешательстве в американские выборы 2020 года.

Источник: Life.ru

Информацию о содержании будущей речи сообщил журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор. По его данным, выступление будет связано с новыми рассекреченными докладами американской разведки.

«Планируется, что речь Трампа в четверг будет посвящена новым рассекреченным докладам разведки, которые, по убеждению Белого дома, раскрывают планы других государств по вмешательству в выборы в 2020 году», — написал журналист в соцсети X.

Ожидается, что президент США затронет материалы, которые, по мнению его администрации, могут свидетельствовать о попытках других стран повлиять на результаты голосования. До этого Трамп неоднократно заявлял о необходимости раскрыть обстоятельства, связанные с выборами 2020 года, по итогам которых победу одержал Джо Байден.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп анонсировал новые удары США по Ирану. Американский лидер заявил о подготовке «очень серьёзных» атак и отметил, что Тегеран якобы не сможет им противостоять. Также президент допустил возможность удара по иранскому ядерному объекту в Натанзе. При этом глава Белого дома сохраняет надежду на сделку с Исламской Республикой.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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