СМИ: Трамп заранее одобрил удары Саудовской Аравии по аэропорту в Йемене

Источник в Йемене сообщил РИА Новости, что в понедельник аэропорт Саны подвергся трем авиаударам перед прибытием самолета из Ирана, на борту которого были руководители движения «Ансар Алла» (хуситов). Самолет в итоге приземлился на юго-западе Йемена. Хуситы обвинили саудитов, но ответственность за удары взяло минобороны международно признанного правительства Йемена.