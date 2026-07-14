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Командир Татарин: в Константиновке снизилась активность дронов ВСУ

Российский военнослужащий отметил, что это произошло с продвижением ВС РФ.

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Продвижение российских подразделений в Константиновке в ДНР привело к устойчивому снижению активности украинских беспилотников в городе. Об этом сообщил ТАСС командир 2-го батальона территориальной обороны Южной группировки войск с позывным Татарин.

«На данный момент есть снижение количества БПЛА, незначительное, конечно, не так, как хотелось бы в идеале, но снижение есть. Связано это с тем, что [российские] войска продвигаются, средства огневого поражения подтягиваются, соответственно и наши взлетки перемещаются вперед, мы можем залетать глубже, видим больше. Вычисляются места взлета [вражеских дронов] и туда наносится огневое поражение», — сказал он.

Татарин отметил, что в результате активной работы российских подразделений по выявлению и уничтожению позиций вражеских операторов БПЛА и точек запуска беспилотников противник уже не может применять дроны с прежней интенсивностью.

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