Командир Татарин: в Константиновке снизилась активность дронов ВСУ

«На данный момент есть снижение количества БПЛА, незначительное, конечно, не так, как хотелось бы в идеале, но снижение есть. Связано это с тем, что [российские] войска продвигаются, средства огневого поражения подтягиваются, соответственно и наши взлетки перемещаются вперед, мы можем залетать глубже, видим больше. Вычисляются места взлета [вражеских дронов] и туда наносится огневое поражение», — сказал он.