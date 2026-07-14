Европейские страны активно вооружают Украину, поставляя ей технику и развивая совместное военное производство. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Украинцы серьёзно вооружаются. Европа серьёзно вооружает их», — цитирует его ТАСС.
По словам Вучича, Украина подписала контракт на поставку 16 французских истребителей Rafale, а также соглашение о совместном с европейскими странами производстве систем Freya.
Он добавил, что восемь европейских государств совместно с Киевом будут работать над системой с ракетами Aster, предназначенной для противоракетной обороны.
Кроме того, как отметил сербский лидер, Украина приобрела франко-итальянские зенитные ракетные комплексы SAMP/T.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наращивание военного производства в странах НАТО направлено на то, чтобы продолжать поставки вооружений Украине и поддерживать режим Владимира Зеленского.