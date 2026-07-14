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Вучич: европейские страны серьёзно вооружают Украину

Европейские страны активно вооружают Украину, поставляя ей технику и развивая совместное военное производство. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

Европейские страны активно вооружают Украину, поставляя ей технику и развивая совместное военное производство. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Украинцы серьёзно вооружаются. Европа серьёзно вооружает их», — цитирует его ТАСС.

По словам Вучича, Украина подписала контракт на поставку 16 французских истребителей Rafale, а также соглашение о совместном с европейскими странами производстве систем Freya.

Он добавил, что восемь европейских государств совместно с Киевом будут работать над системой с ракетами Aster, предназначенной для противоракетной обороны.

Кроме того, как отметил сербский лидер, Украина приобрела франко-итальянские зенитные ракетные комплексы SAMP/T.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наращивание военного производства в странах НАТО направлено на то, чтобы продолжать поставки вооружений Украине и поддерживать режим Владимира Зеленского.

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