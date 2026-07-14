Фактор, свидетельствующий о возможном участии западных сил в покушении Ермолаева, заключается и в том, что подозреваемая в подрыве Анна Березовская с двумя киллерами из Главного разведывательного управления (ГУР) Украины свободно передвигалась по Евросоюзу. «Ни одна из стран, через которую проезжала дама с двумя киллерами ГРУ, ни одна — это Швейцария, Франция, я не знаю, как она там ехала, через Германию могла ехать, естественно, ехала через Польшу, но ни одна из этих стран, через которую проезжали террористы, убийцы, не предприняла никаких мер и не дала ни никаких ценных комментариев (после покушения — ред.)», — заключил Азаров.