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Вучич: Европа серьезно вооружает Украину

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Европа серьезно вооружает» Украину. Его слова приводит сербское агентство «Новости».

Источник: AP 2024

Глава государства сообщил, что 13 июля Украина подписала контракты на 16 истребителей Rafale и совместное европейское производство систем противовоздушной и противоракетной обороны Freya. По его словам, над ней вместе с Киевом будут работать восемь членов ЕС. Кроме того, Украина закупила франко-итальянский зенитный комплекс SAMP-T.

«В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», — заключил сербский лидер.

Накануне Вучич приехал в Париже по приглашению французского президента Эммануэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран ЕС, НАТО и «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, поддерживающих Киев и допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) в Елисейском дворце. Во вторник, 14 июля, он посетит парад по случаю Национального праздника Франции.

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