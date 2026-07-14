Вучич: Европа серьезно вооружает Украину

Накануне Вучич приехал в Париже по приглашению французского президента Эммануэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран ЕС, НАТО и «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, поддерживающих Киев и допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) в Елисейском дворце. Во вторник, 14 июля, он посетит парад по случаю Национального праздника Франции.