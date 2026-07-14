Трамп: США намерены добиться от стран Персидского залива компенсации за защиту

США намерены добиться от стран Персидского залива компенсации расходов на обеспечение их безопасности. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
По словам американского лидера, Вашингтон тратит средства на защиту «очень богатой части мира» и рассчитывает получать возмещение этих затрат.
«Нам будут платить за защиту те страны, которым мы помогаем», — цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива. По его словам, США «охраняли» этот водный путь 50 лет и делали это «бесплатно». Теперь, как отметил глава Белого дома, Вашингтон будет «зарабатывать деньги».