Пост умершего сенатора США Линсди Грэма займет его младшая сестра

«Для меня огромная привилегия — получить возможность завершить часть его важной работы, и я обещаю усердно трудиться в течение следующих нескольких месяцев», — сказала госпожа Нордон (цитата по Politico). По ее словам, этого «хотел бы сам Линдси». Решение главы штата поддержали президент Дональд Трамп и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, которые объяснили ее назначение «данью уважения» сенатору.