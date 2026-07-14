Пять украинских беспилотников уничтожены над Севастополем

Военные отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь, силы ПВО и мобильные огневые группы уже уничтожили пять дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, БПЛА были сбиты в Балаклавском районе.
Предварительно, пострадавших нет.
Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью.
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