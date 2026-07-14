Патрушев: попытки Запада ослабить Россию обречены на провал

Западу не удалось развалить Россию в 1990-х годах, и нынешние попытки также не увенчаются успехом. Об этом заявил помощник российского лидера, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В интервью РИА Новости Патрушев заявил, что на протяжении истории существовали силы, стремившиеся к уничтожению России.
По его словам, сегодня Запад вновь сделал ставку на неонацизм, а его антироссийские планы не изменились.
Патрушев отметил, что противники России пытаются истощить её ресурсы, распространить среди молодёжи антипатриотические настроения, сформировать «пятую колонну», а также использовать террористов и экстремистов для борьбы с Москвой.
«Уверен, ничего у них не получится, точно так же, как ничего не удалось им в девяностые и начале нулевых», — подчеркнул он.
Ранее Патрушев заявил, что войну против России ведут представители западных государств, воспитанные на нацистских идеях.