Миндич судится с Израилем из-за дорожного штрафа

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября 2025 года сообщило о масштабной спецоперации в сфере энергетики. Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ в рамках дела пришли с обыском к Миндичу, однако он успел покинуть Украину за четыре с половиной часа до начала обысков. На следующий день НАБУ предъявило обвинения Миндичу и еще шести предполагаемым участникам преступной организации. В декабре 2025 года журналисты «Украинской правды» нашли Миндича на пляже в Израиле и опубликовали видео беседы с ним.