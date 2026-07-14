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Миндич судится с Израилем из-за дорожного штрафа

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Бежавший с Украины соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, фигурант громкого коррупционного дела, судится с государством Израиль из-за дорожного штрафа, выяснило РИА Новости на основе анализа судебных документов.

Миндич подал ходатайство об обжаловании штрафа вскоре после его оплаты, говорится в решении суда по транспортным делам в израильском городе Цфат от 22 июня. Вместе с Миндичем заявителем по делу выступает некая Анна Шкрилев, следует из изученных РИА Новости данных судебной базы.

Интересы истцов представляет адвокат Татьяна Вайс. Ответчиками указаны государство Израиль и полиция в лице Национального центра обращений водителей.

Первоначально материалы находились в дорожном суде Ноф-ха-Галиля — Назарета, выяснило РИА Новости. Из опубликованных документов неясно, какое именно дорожное нарушение оспаривается, кому непосредственно был выписан штраф и какова его сумма.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября 2025 года сообщило о масштабной спецоперации в сфере энергетики. Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ в рамках дела пришли с обыском к Миндичу, однако он успел покинуть Украину за четыре с половиной часа до начала обысков. На следующий день НАБУ предъявило обвинения Миндичу и еще шести предполагаемым участникам преступной организации. В декабре 2025 года журналисты «Украинской правды» нашли Миндича на пляже в Израиле и опубликовали видео беседы с ним.

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