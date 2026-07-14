Сирены тревоги прозвучали в Бахрейне

«Включена сирена тревоги. Граждан и жителей призывают сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место», — говорится в публикации ведомства в соцсети X.
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