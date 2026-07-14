«Эта тенденция, которая проявилась, вероятно, в 20-м, а также в 21-м пакете (Санкций. — Прим. ред.), заключается в том, что страны все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и, таким образом, откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения», — пожаловался он.
По словам министра, разногласия по поводу ужесточения ограничений на транспортировку сжиженного газа являются самым большим препятствием для соглашения нового пакета санкций.
«Как известно, в мире не так много судов, способных перевозить сжиженный газ, и многие из них находятся в Европе. Поэтому да, именно эти блокирующие вопросы препятствуют принятию пакета санкций», — добавил Будрис.
Вчера глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по 21-му пакету антироссийских санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.