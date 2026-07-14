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Литовский министр впал в истерику после неудачной попытки навредить России

Глава МИД Литвы Будрис: новый пакет санкций вскрыл раскол в ЕС из-за России.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Провал попыток Евросоюза согласовать 21-го пакет санкций вскрыл глубокий раскол в ЕС по вопросу отношения к России, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, его слова приводит издание Diena.

«Эта тенденция, которая проявилась, вероятно, в 20-м, а также в 21-м пакете (Санкций. — Прим. ред.), заключается в том, что страны все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и, таким образом, откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения», — пожаловался он.

По словам министра, разногласия по поводу ужесточения ограничений на транспортировку сжиженного газа являются самым большим препятствием для соглашения нового пакета санкций.

«Как известно, в мире не так много судов, способных перевозить сжиженный газ, и многие из них находятся в Европе. Поэтому да, именно эти блокирующие вопросы препятствуют принятию пакета санкций», — добавил Будрис.

Вчера глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по 21-му пакету антироссийских санкций.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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