Командир Татарин: ВСУ в Константиновке испытывают нехватку продовольствия

«Снабжают они их в основном в данный момент по воздуху. Это либо сбросы с FPV, либо одноразками. То есть непосредственно FPV садится с провизией на точку, ну, либо с “Бабы-яги”. Такие посылки сразу уничтожаются. Ну, соответственно, противник испытывает чувство голода, их можно назвать обреченными юнитами», — сказал он.