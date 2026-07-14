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Командир Татарин: ВСУ в Константиновке испытывают нехватку продовольствия

В основном украинскую армию снабжают по воздуху, сообщил российский военнослужащий.

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие, остающиеся в Константиновке в Донецкой Народной Республике, испытывают нехватку продовольствия. Об этом сообщил ТАСС командир 2-го батальона территориальной обороны Южной группировки войск с позывным Татарин.

«Снабжают они их в основном в данный момент по воздуху. Это либо сбросы с FPV, либо одноразками. То есть непосредственно FPV садится с провизией на точку, ну, либо с “Бабы-яги”. Такие посылки сразу уничтожаются. Ну, соответственно, противник испытывает чувство голода, их можно назвать обреченными юнитами», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 июля сообщил о полном освобождении Константиновки. Президент России Владимир Путин назвал освобождение Константиновки первым, но очень важным этапом в уничтожении ВСУ в славянско-краматорском укрепрайоне.

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