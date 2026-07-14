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В Гришино ВСУ расстреляли чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева

Об этом рассказал отец погибшего Игорь Карпачев.

ДОНЕЦК, 14 июля./ТАСС/. Украинские войска расстреляли в селе Гришино под Красноармейском известного украинского боксера, чемпиона Европы Владислава Карпачева. Как рассказал в беседе с ТАСС отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев, вместе с сыном погибла и мама боксера — супруга Игоря Карпачева.

«Был у меня сын — Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу [чемпионство], много где по Украине выступал, готовился на мир [чемпионат мира]. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное — машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови. Это были военные — хохлы [ВСУ]», — рассказал в беседе с ТАСС.

Мужчина стал осматривать двор и магазин, который находился во дворе. «Супруга лежит застреленная прямо на входе [в магазин]. Потом в подвал домашний пошел, лежит сын застреленный», — добавил мужчина.

По его словам, в жену было выпущено семь автоматных пуль, в сына — пять. При этом, как уточнил отец погибшего боксера, спортсмена при жизни подвергли истязаниям. «Забрали старую “Тойоту”, восемь тысяч долларов, и еще какие-то копейки — гривны», — уточнил отец погибшего спортсмена.

Игорь Карпачев был эвакуирован из Гришина несколько дней назад.

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