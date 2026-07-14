В Гришино ВСУ расстреляли чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева

«Был у меня сын — Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу [чемпионство], много где по Украине выступал, готовился на мир [чемпионат мира]. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное — машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови. Это были военные — хохлы [ВСУ]», — рассказал в беседе с ТАСС.