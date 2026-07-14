Российские дипломаты в США простились с участником встречи на Эльбе

Кон в 1945 году переправился через Эльбу у Торгау для связи с частями Красной Армии. Впоследствии его не раз приглашали на Парады Победы на Красной площади, и он неизменно участвовал в памятных мероприятиях посольства РФ в США, приуроченных к празднованию Дня встречи на Эльбе и Великой Победы.