Российские дипломаты в США простились с участником встречи на Эльбе

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Российские дипломаты в Вашингтоне выразили соболезнования семье скончавшегося 4 июля в возрасте 100 лет ветерана Второй мировой войны Фрэнка Кона, участника встречи на Эльбе, и приняли участие в церемонии прощания с ним.
Кон в 1945 году переправился через Эльбу у Торгау для связи с частями Красной Армии. Впоследствии его не раз приглашали на Парады Победы на Красной площади, и он неизменно участвовал в памятных мероприятиях посольства РФ в США, приуроченных к празднованию Дня встречи на Эльбе и Великой Победы.
«Старшие дипломаты посольства посетили церемонию прощания с героем, прошедшим с боями Европу и в последующие годы много сделавшим для сохранения памяти о боевом союзничестве наших стран в разгроме германского нацизма», — говорится в заявлении в Telegram-канале российского посольства.
Дочь ветерана получила от посла РФ Александра Дарчиева письмо, в котором российский дипломат выразил слова поддержки и соболезнования в связи с кончиной Кона.