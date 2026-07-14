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Россиянам рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию

Глава ФФОМС Баланин: диспансеризацию рекомендуется проходить раз в три года.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста, от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

«Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. От 18 до 39 лет включительно ее рекомендуется проходить один раз в три года, начиная с 40 лет — ежегодно», — сказал Баланин.

Он добавил, что цель диспансеризации — не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и оценить общее состояние здоровья, а также своевременно обнаружить факторы риска развития заболеваний.

«Многие серьезные заболевания долгое время не дают явных симптомов, но их раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение и профилактику осложнений. Например, так можно вовремя заметить предпосылки сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических патологий и других нарушений», — заключил Баланин.