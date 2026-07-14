Россиянам рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста, от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.