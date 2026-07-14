Сестра Линдси Грэма* заняла его место в Сенате США по рекомендации Трампа

«Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма*, Дарлин, на должность временного сенатора от штата Южная Каролина», — указал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент счёл это назначение лучшим способом почтить память политика. Макмастер провёл официальную церемонию и утвердил Дарлин Грэм Нордон в новой роли сразу после заявления Трампа.
«Для меня было честью назначить Дарлин Грэм, чтобы завершить его [Линдси] срок и продолжить его наследие служения», — написал губернатор Южной Каролины в соцсети X.
Ранее источники в Белом доме раскрыли, что Дональд Трамп намерен поддержать новый пакет санкций против России покойного сенатора Линдси Грэм*. Политик отличался своей жёсткой антироссийской позицией. Грэм* скончался 11 июля от расслоения аорты.
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.