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Сестра Линдси Грэма* заняла его место в Сенате США по рекомендации Трампа

Сестра покойного сенатора Линдси Грэма* Дарлин Грэм Нордон заняла его место в Сенате США. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер утвердил её кандидатуру на освободившуюся должность. Президент США Дональд Трамп лично предложил её на пост.

Источник: Life.ru

«Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма*, Дарлин, на должность временного сенатора от штата Южная Каролина», — указал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент счёл это назначение лучшим способом почтить память политика. Макмастер провёл официальную церемонию и утвердил Дарлин Грэм Нордон в новой роли сразу после заявления Трампа.

«Для меня было честью назначить Дарлин Грэм, чтобы завершить его [Линдси] срок и продолжить его наследие служения», — написал губернатор Южной Каролины в соцсети X.

Ранее источники в Белом доме раскрыли, что Дональд Трамп намерен поддержать новый пакет санкций против России покойного сенатора Линдси Грэм*. Политик отличался своей жёсткой антироссийской позицией. Грэм* скончался 11 июля от расслоения аорты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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