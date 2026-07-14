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Глава МИД Словакии обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине

Западные страны сорвали урегулирование украинского конфликта, которое было возможно вскоре после его начала. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

Западные страны сорвали урегулирование украинского конфликта, которое было возможно вскоре после его начала. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

В интервью словацкому изданию Štandard Бланар напомнил, что стороны были близки к соглашению на переговорах в Белоруссии и Турции.

По его словам, достижению договорённостей помешали западные страны после визита тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.

«С тех пор весь процесс начал лишь усложняться», — заявил глава словацкого МИД.

Бланар также выразил мнение, что сейчас добиться соглашения будет значительно сложнее и Украине, вероятно, придётся идти на компромиссы, в том числе по территориальному вопросу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Украиной на основе договорённостей, достигнутых в Стамбуле.

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