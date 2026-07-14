Глава МИД Словакии обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине

Западные страны сорвали урегулирование украинского конфликта, которое было возможно вскоре после его начала. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
В интервью словацкому изданию Štandard Бланар напомнил, что стороны были близки к соглашению на переговорах в Белоруссии и Турции.
По его словам, достижению договорённостей помешали западные страны после визита тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.
«С тех пор весь процесс начал лишь усложняться», — заявил глава словацкого МИД.
Бланар также выразил мнение, что сейчас добиться соглашения будет значительно сложнее и Украине, вероятно, придётся идти на компромиссы, в том числе по территориальному вопросу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Украиной на основе договорённостей, достигнутых в Стамбуле.