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ВСУ по ошибке неделю снабжали провизией российских десантников в Васильевке

Командование Вооружённых сил Украины случайно около недели снабжало провизией российских десантников в посёлке Васильевка Донецкой Народной Республики. Украинские военные ошибочно принимали их за своих бойцов.

Об этой логистической ошибке рассказал разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ. Он входит в состав группировки войск «Центр» и использует позывной Макс.

«Командование продолжало им делать сбросы около недели, думали, что там свои сидят», — приводит слова военнослужащего ТАСС.

Ранее Life.ru писал, как российские бойцы освободили Васильевку в ДНР. Штурмовые группы действовали скрытно и затем зачистили посёлок. Старшина роты штурмового отряда 237-го полка 76-й дивизии Антон Костров объяснил выбранную тактику. Военнослужащие проникали на территорию небольшими отрядами. Они закреплялись на занятых участках и ждали подхода подкрепления. Только после этого бойцы начинали полную зачистку территории.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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