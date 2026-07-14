Об этой логистической ошибке рассказал разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ. Он входит в состав группировки войск «Центр» и использует позывной Макс.
«Командование продолжало им делать сбросы около недели, думали, что там свои сидят», — приводит слова военнослужащего ТАСС.
Ранее Life.ru писал, как российские бойцы освободили Васильевку в ДНР. Штурмовые группы действовали скрытно и затем зачистили посёлок. Старшина роты штурмового отряда 237-го полка 76-й дивизии Антон Костров объяснил выбранную тактику. Военнослужащие проникали на территорию небольшими отрядами. Они закреплялись на занятых участках и ждали подхода подкрепления. Только после этого бойцы начинали полную зачистку территории.
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