Продюсер Мао: Трамп был чрезвычайно позабавлен подаренной Путиным шайбой

Президент США Дональд Трамп был «чрезвычайно позабавлен» и высоко оценил хоккейную шайбу, которую ему передал российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.
По его словам, подарок Трампу передал председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук — младший, который возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме.
«Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест», — сказал продюсер в интервью ТАСС.
Мао отметил, что вскоре после этого Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого более полутора часов обсуждали двусторонние контакты и переговорный процесс.
Ранее президент США в ходе телефонного разговора с российским лидером признался, что восхищён петербургским Эрмитажем.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, Путин во время разговора напомнил Трампу о постоянно действующем приглашении посетить Россию.