Госдепартамент США начал кампанию по борьбе с Международным уголовным судом

О начале борьбы с этой структурой объявил госсекретарь США Марко Рубио. «Ранее МУС уже инициировал расследование в отношении американских военнослужащих и сотрудников разведки и с тех пор отказывается закрывать эти дела», — объяснили свое решение в Госдепартаменте. Там назвали Международный суд «наднациональным карательным органом» и отвергли его право преследовать американских военнослужащих и чиновников.