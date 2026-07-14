В Литве впали в истерику после провала соглосования новых санкций против РФ

Неудача с согласованием 21-го пакета санкций Евросоюзом продемонстрировала наличие серьезных разногласий внутри объединения касательно политики в отношении России, сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью издания Diena.
«Страны все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и, таким образом, откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения», — пожаловался министр.
Как подчеркнул министр, основной причиной, препятствующей достижению соглашения по новому пакету санкций, являются разногласия по ужесточению ограничений на транспортировку сжиженного природного газа.
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