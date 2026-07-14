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В Литве впали в истерику после провала соглосования новых санкций против РФ

Глава МИД Литвы Будрис рассказал о расколе в ЕС из-за санкций против России.

Источник: Аргументы и факты

Неудача с согласованием 21-го пакета санкций Евросоюзом продемонстрировала наличие серьезных разногласий внутри объединения касательно политики в отношении России, сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью издания Diena.

«Страны все чаще ставят свои экономические интересы на первое место и, таким образом, откладывают принятие более радикальных решений или просто склонны пересматривать ранее принятые решения», — пожаловался министр.

Как подчеркнул министр, основной причиной, препятствующей достижению соглашения по новому пакету санкций, являются разногласия по ужесточению ограничений на транспортировку сжиженного природного газа.

Ранее МИД России назвал планы Латвии построить завод БПЛА на границе с РФ провокацией.

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