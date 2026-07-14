МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас позорит ЕС своими заявлениями о незнании геополитического значения торговли с Россией, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
«Это безумие, совершенное безумие. Я просто отказываюсь понимать, о чем Каллас думала, когда открыто призналась, что не разбирается в геополитике. Так что дело не в рыбе, а в полной некомпетентности нашего дипломата», — возмутился он.
По словам эксперта, ЕС и так крупно просчитался с новым пакетом санкций, а Каллас удалось медийно его «добить», превратив в какое-то посмешище.
«Нам нужна российская энергия, иначе наша экономика рухнет, но Каллас хочет, чтобы мы прекратили ее закупать. Потрясающее невежество», — добавил журналист.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС исключили эмбарго на импорт рыбы из очередного пакета антироссийских санкций. Она призналась, что когда пришла на свою должность, то не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение и осложняет многие важные геополитические процессы.
В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что в рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.