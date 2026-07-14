Азаров: бунт во Львове показал, что украинцы перестают бояться ТЦК

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Массовый протест украинцев против сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во Львове показал, что украинцы перестают их бояться. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (2010−2014) Николай Азаров.
«Я смотрел эти видео во Львове. Там несколько сотен человек, причем агрессивно настроенных, разбили этот автобус, перевернули его. Досталось этим ТЦК-шникам и никто, кстати, лиц не скрывал. Очень много снимали на видео, то есть не боялись, потому что за то, то что они делали, по законам киевского режима можно очень серьезные сроки намотать», — сказал он.
По словам Азарова, протесты против мобилизации на Украине приобрели массовый характер. «Действительно происходит произвол. К людям относятся как скоту, избивают, убивают, отправляют на передовую без обратного билета. Это все понимают прекрасно», — добавил он.
Ранее жители одного из крупнейших жилых массивов Львова Сихова вышли на стихийный протест против сотрудников военкомата, задержавших мужчину. Они скандировали: «Позор», — раскачивали автомобиль ТЦК и били по нему. В итоге протестующие смогли перевернуть машину. По данным офиса генпрокурора Украины, в протесте приняли участие около 200 человек. После этого Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция развернули «охоту» на участников массового протеста против сотрудников военкомата во Львове и проводят задержание подозреваемых.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.