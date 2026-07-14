Азаров: бунт во Львове показал, что украинцы перестают бояться ТЦК

«Я смотрел эти видео во Львове. Там несколько сотен человек, причем агрессивно настроенных, разбили этот автобус, перевернули его. Досталось этим ТЦК-шникам и никто, кстати, лиц не скрывал. Очень много снимали на видео, то есть не боялись, потому что за то, то что они делали, по законам киевского режима можно очень серьезные сроки намотать», — сказал он.