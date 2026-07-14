МЧС: женщина погибла при взрыве бытового газа в доме в ЛНР

Женщина погибла в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодоне в ЛНР. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, взрыв произошёл на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Первоконной. После него произошло частичное обрушение одного из двух подъездов. Возгорания не последовало.
Уточняется, что дом признан аварийным. В пострадавшем подъезде проживали два человека.
Во время аварийно-спасательных работ спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Ещё одна пострадавшая вышла на связь из-под завалов. В настоящее время сотрудники МЧС вручную разбирают обрушившиеся конструкции, чтобы добраться до неё.
Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё 12 пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре, где произошёл взрыв газа с последующим возгоранием.