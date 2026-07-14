Трамп высоко оценил подаренную Путиным хоккейную шайбу

В интервью ТАСС президент кинокомпании Studio Mao рассказал, что подарок Трампу передал председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший после поездки на Петербургский международный экономический форум. По словам Мао, Кук-младший встретился с Трампом примерно через неделю после возвращения из России и передал ему шайбу от российского президента.