Путин прокомментировал ситуацию с нефтепродуктами в России

Между тем в Ленинградской области на фоне ажиотажа вокруг бензина приняли дополнительные меры. В регионе частично сняли ограничения на продажу топлива в канистры. Решение принято после обращений жителей Ленобласти к губернатору Александру Дрозденко. Теперь на некоторых автозаправочных станциях региона можно купить топливо в канистру. При этом есть несколько условий. Первое — канистра должна быть металлической и соответствовать ГОСТу. Второе — действует ограничение по объему наливаемого топливо. Один человек может получить не более 10 литров за раз. Однако некоторые операторы разрешают заливать в канистры до 20 литров бензина. Все зависит от АЗС.