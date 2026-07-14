Путин прокомментировал ситуацию с нефтепродуктами в России

Российский лидер Владимир Путин 13 июля выступил на форуме Народного фронта «Всё для Победы! Всё для России!». В ходе речи он обратил внимание на обстановку с бензином в стране. По словам Владимира Путина, ситуация с нефтепродуктами вскоре выправится.
Президент России уточнил, что трудности создают удары ВСУ по гражданской инфраструктуре. Однако в РФ мощная и надежная база энергетики, добавил он, поэтому трудности разрешатся.
«Они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — оценил текущую обстановку Владимир Путин.
Президент РФ также уведомил, что в Крыму ведутся работы над системой снабжения нефтепродуктами. До нее боевикам ВСУ будет очень сложно добраться, заверил глава государства. Он отметил, что ситуация на полуострове разрешится. Владимир Путин потребовал быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом.
Российский лидер, кроме того, разрешил ряду дополнительных структур «Роснефти» самостоятельно определять, сколько сведений нужно раскрывать. Поправки внесены в указ от 27 ноября 2023 года № 903. Он устанавливает временный порядок раскрытия и предоставления данных российскими хозяйственными обществами. В обновленный список вошли такие структуры «Роснефти», как «Нефтегазтехнология-Энергия», «РН-Аэро», «РН-Краснодарскнефтегаз», «РН-Морской терминал Находка» и другие.
Между тем в Ленинградской области на фоне ажиотажа вокруг бензина приняли дополнительные меры. В регионе частично сняли ограничения на продажу топлива в канистры. Решение принято после обращений жителей Ленобласти к губернатору Александру Дрозденко. Теперь на некоторых автозаправочных станциях региона можно купить топливо в канистру. При этом есть несколько условий. Первое — канистра должна быть металлической и соответствовать ГОСТу. Второе — действует ограничение по объему наливаемого топливо. Один человек может получить не более 10 литров за раз. Однако некоторые операторы разрешают заливать в канистры до 20 литров бензина. Все зависит от АЗС.