Fars: КСИР атаковал два пытавшихся пройти через Ормузский пролив танкера

ДОХА, 14 июля. /ТАСС/. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) нанес удары по двум танкерам, пытавшимся совершить проход через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Fars.
«Два супертанкера с отключенными навигационными системами проигнорировали многочисленные предупреждения центра безопасности Ормузского пролива и подвергли риску судоходство в этом районе, они были поражены и выведены из строя», — приводит Fars заявление КСИР.
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