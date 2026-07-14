Качели для Ирана: политолог назвал истинную причину эскалации

На Ближнем Востоке начался новый этап эскалации, США и Иран обмениваются ударами. Тегеран закрыл Ормузский пролив и заявил, что последние американские атаки свели на нет все дипломатические усилия последних нескольких месяцев.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке и когда там наступит мир.
«Ситуация будет то обостряться, то становиться менее напряженной. Это будет волнообразно. Сейчас мы наблюдаем очередную эскалацию, в дальнейшем она будет снижаться. Это система качелей — то вверх, то вниз. На этом идёт зарабатывание денег: на бирже повышают ставки, затем их понижают на фоне эскалации вокруг Ирана», — отметил собеседник издания.
Политолог поделился прогнозом, что ситуация не изменится до конца года.
«Это будет происходить до тех пор, пока не выступит оппозиция, которая как раз теряет деньги. В конечном итоге они будут уже выступать против и Белого дома, и против израильской верхушки. Эта борьба в конечном итоге приведёт к тому, что будет остановлена эта война. Но это, скорее всего, произойдёт не очень скоро. До конца года точно напряженная ситуация на Ближнем Востоке будет сохраняться. Может быть, в следующем году будут уже более реальные движения к миру. Это не столько под давлением Ирана, сколько под давлением оппозиционных сил внутри США и Израиля», — сказал он.
Перенджиев подчеркнул, что в сложившихся условиях Ирану остается только обороняться и отвечать на удары.