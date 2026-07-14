Качели для Ирана: политолог назвал истинную причину эскалации

«Это будет происходить до тех пор, пока не выступит оппозиция, которая как раз теряет деньги. В конечном итоге они будут уже выступать против и Белого дома, и против израильской верхушки. Эта борьба в конечном итоге приведёт к тому, что будет остановлена эта война. Но это, скорее всего, произойдёт не очень скоро. До конца года точно напряженная ситуация на Ближнем Востоке будет сохраняться. Может быть, в следующем году будут уже более реальные движения к миру. Это не столько под давлением Ирана, сколько под давлением оппозиционных сил внутри США и Израиля», — сказал он.