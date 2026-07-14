«Финляндия уже давно готовится к полномасштабной войне с Россией. В стране 4,8 млн эвакуационных мест — это более 50 тыс. всевозможных укрытий и бомбоубежищ, которые стали активно строить сразу после советско-финской и Второй мировой войн. Еще в 2022 году телеканал CNN снял большой репортаж, показав эти бомбоубежища в скале в Хельсинки. Там есть и бассейны, и сауны, и лютеранская церковь, и мечеть, и другие религиозные объекты», — сказал журналист.
Риторика финского истеблишмента во главе с президентом Александром Стуббом говорит о готовности страны к военному конфликту, отметил Хейсканен. Он добавил, что в некоторых населенных пунктах Финляндии жителям проводили имитационное моделирование эвакуации на случай начала боевых действий.
«Приезжали автобусы, военные грузили пожилых, женщин с собачками и других людей. Население чуть ли не плакало, говоря, что видят и понимают угрозу от России по примеру Украины. Поэтому здесь ничего удивительного. Некоторые душевнобольные даже участвовали в военных сборах и посещали финские гарнизоны. Им показывали, как работает оружие, учили бросать гранаты. Эти люди тогда говорили, что готовы воевать с Россией и противостоять этому врагу», — подчеркнул финский журналист.
Ранее британская газета The Times сообщила о возведении властями Финляндии под столицей страны Хельсинки подземного города из 5,5 тыс. бомбоубежищ. Эти укрытия оборудованы бассейнами, саунами, церквями и другими культурными объектами.