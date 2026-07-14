«Пропаганда — чрезвычайно важная вещь»: Путин оценил идею создания шоу «Битва дронов»

Телеведущий Михаил Галустян презентовал президенту России Владимиру Путину новый телепроект «Битва дронов». Глава государства оценил идею создания шоу. О проекте Михаил Галустян рассказал во время посещения Владимиром Путиным форума Народного Фронта «Всё для Победы!».
Российский лидер осмотрел выставку 13 июля. Один из стендов форума посвятили подготовке операторов БПЛА. На нем представили учебные тренажеры и игровые программы образовательного проекта, реализуемого на базе 200 колледжей России.
По словам Михаила Галустяна, шоу «Битва дронов» призвана сделать тему беспилотных технологий более понятной. Этот вопрос должен быть интересен широкой аудитории, добавил актер.
«Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами родины. Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде», — подробно рассказал Михаил Галустян.
Владимир Путин высоко оценил предложение о телешоу. Он внимательно послушал презентацию проекта и дал вердикт.
«Успехов, пропаганда — чрезвычайно важная вещь», — ответил президент России.
Владимир Путин также подчеркнул, что РФ постоянно совершенствует свои вооруженные силы. Глава государства отметил, что страна достигает новых результатов в области ОПК. Бойцы ВС РФ благодаря этому идут вперед. Президент выразил уверенность, что Россию, безусловно, ждет победа.
Кроме того, он дал ответ коллективному Западу. Глава государства указал на развитие российской экономики в условиях санкционного давления. Он заявил, что страна развивается с помощью усилий народа. Так, Народный Фронт объединил усилия более, чем 20 миллионов человек. Через организацию собрали почти 70 миллиардов рублей. Владимир Путин по окончании мероприятия наградил активистов ОНФ и людей, совершивших гражданские подвиги.
Так, президент России провел беседу с мальчиком, который спас 23 человека при паводке в Дагестане. Шамиль Устарбеков был награжден в специальной номинации. Во время паводка он безо всякой страховки спасал людей, которых сносило потоком. Владимир Путин высоко оценил поступок мальчика.