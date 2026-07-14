Командование ВСУ около недели сбрасывало провизию российским десантникам в районе Васильевки, ошибочно принимая их за своих военнослужащих, рассказал разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ с позывным Макс.
«Командование (ВСУ. — RT) продолжало им делать сбросы (провизии. — RT) около недели, думали, что там свои сидят», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны России рассказали, что псковские десантники и бойцы 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в ходе освобождения населённого пункта Васильевка от ВСУ в ДНР действовали максимально скрытно.