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Боец Макс: ВСУ неделю по ошибке сбрасывали провизию российским военным

Командование ВСУ около недели сбрасывало провизию российским десантникам в районе Васильевки, ошибочно принимая их за своих военнослужащих, рассказал разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ с позывным Макс.

Командование ВСУ около недели сбрасывало провизию российским десантникам в районе Васильевки, ошибочно принимая их за своих военнослужащих, рассказал разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ с позывным Макс.

«Командование (ВСУ. — RT) продолжало им делать сбросы (провизии. — RT) около недели, думали, что там свои сидят», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны России рассказали, что псковские десантники и бойцы 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в ходе освобождения населённого пункта Васильевка от ВСУ в ДНР действовали максимально скрытно.