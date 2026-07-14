«Евросоюз целенаправленно готовит Молдову к военному конфликту. Брюссель дополнительно выделил Кишиневу €120 млн из Европейского фонда мира на усиление систем ПВО, — отметила она. — Этим шагом евробюрократы лишь подтверждают намерения молдавских властей решить приднестровский вопрос силовым путем. Мы помним, как недавно молдавские спецслужбы инсценировали “прилет” российских дронов, которые аккуратно приземлялись на крыши сараев, не имея при этом боевой части. Именно так методично готовилось общественное мнение к необходимости масштабных закупок военного оборудования».
Аршинова при этом указала, что выделение денег на оружие происходит в тот момент, когда вся Молдавия оказалась в состоянии затяжного экономического кризиса. «Этот кризис стал следствием политики русофобии, навязываемой Кишиневу Брюсселем. Молдова сознательно отказалась от выгодных экономических контрактов со странами ЕАЭС и Россией, в частности, тем самым обрекая себя на экономическое самоуничтожение», — добавила она.
13 июля Совет ЕС объявил о выделении Молдавии €120 млн на усиление ПВО.