«Евросоюз целенаправленно готовит Молдову к военному конфликту. Брюссель дополнительно выделил Кишиневу €120 млн из Европейского фонда мира на усиление систем ПВО, — отметила она. — Этим шагом евробюрократы лишь подтверждают намерения молдавских властей решить приднестровский вопрос силовым путем. Мы помним, как недавно молдавские спецслужбы инсценировали “прилет” российских дронов, которые аккуратно приземлялись на крыши сараев, не имея при этом боевой части. Именно так методично готовилось общественное мнение к необходимости масштабных закупок военного оборудования».