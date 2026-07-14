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Общие темные дела: вскрылась правда, почему Зеленскому выгодна смерть Грэма

Владимиру Зеленскому может быть выгодна смерть сенатор США Линдси Грэма*. Эксперт Иванников объяснил, почему.

Источник: Аргументы и факты

Смерть американского сенатора Линдси Грэма* может быть выгодна Владимиру Зеленскому, так как позволяет замести следы масштабных хищений при перепродаже западного оружия. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru выразил советник РАРАН, кандидат исторических наук Олег Иванников.

Ранее стало известно, что ФБР подключилось к проверке после смерти сенатора Грэма*. Глава ведомства Кэш Патель сообщил, что Бюро взаимодействует с местными правоохранительными органами и при необходимости предоставляет им свои ресурсы.

«Вполне вероятно, что Зеленский является выгодополучателем от смерти Линдси Грэма*. Сенатор приезжал на Украину, в том числе проводить своего рода финансовый аудит. Киевский режим постоянно обманывал Соединённые Штаты, перепродавая оружие не только с молчаливого согласия отдельных западных лиц, но и по собственному усмотрению. Оружие уходило в африканские страны и на Ближний Восток. Теперь, после устранения Грэма*, Зеленский сумеет скрыть свои преступные доходы и продолжит осуществлять перепродажу оружия», — сказал эксперт.

Кроме того, допустил Иванников, смерть сенатора сыграет на руку киевскому режиму с точки зрения снижения контроля со стороны западных визитёров.

«Смерть Грэма* заставит европейских политиков по-другому посмотреть на вопросы посещения Украины. Так называемый украинский туризм, когда туда сплошным потоком ехали политические деятели и знаменитости, скорее всего, угаснет, а контакты с чиновниками офиса Зеленского теперь будут происходить с большой осторожностью. Это позволит режиму меньше опасаться разоблачений», — заключил Иванников.

Линдси Грэм* скончался возрасте 71 года. Официальной причиной смерти американского сенатора названы осложнения с сердцем. Согласно предварительным данным, речь идет о расслоении аорты, возникшем на фоне атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы. Окончательные выводы о причине смерти политика будут сделаны после завершения всех необходимых исследований, включая токсикологические и микроскопические экспертизы.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что смерть Грэма* после его визита в Киев стала репутационным ударом для украинских властей.

Агентство Bloomberg отметило, что смерть американского сенатора ослабила позиции Украины в Вашингтоне. В издании обратили внимание, что Грэм* был одним из немногих высокопоставленных республиканцев, которые одновременно поддерживали Киев и имели возможность влиять на президента США Дональда Трампа, выступая неформальным посредником между украинским руководством и Белым домом.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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