«Вполне вероятно, что Зеленский является выгодополучателем от смерти Линдси Грэма*. Сенатор приезжал на Украину, в том числе проводить своего рода финансовый аудит. Киевский режим постоянно обманывал Соединённые Штаты, перепродавая оружие не только с молчаливого согласия отдельных западных лиц, но и по собственному усмотрению. Оружие уходило в африканские страны и на Ближний Восток. Теперь, после устранения Грэма*, Зеленский сумеет скрыть свои преступные доходы и продолжит осуществлять перепродажу оружия», — сказал эксперт.