В КСИР сообщили об ударе по двум танкерам в Ормузском проливе

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что два супертанкера были поражены в Ормузском проливе после того, как проигнорировали предупреждения и вошли в заминированный район.
Утверждается, что суда отключили навигационные системы и, несмотря на неоднократные предупреждения центра контроля безопасности Ормузского пролива, продолжили движение по опасному маршруту.
В КСИР заявили, что танкеры «поддались на провокации США» и были выведены из строя.
Иранская сторона также предупредила, что сотрудничество с США и нарушение установленного порядка прохода через пролив приведут к новым потерям и задержке его открытия, пишет Fars.
Ранее в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили, что неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана.