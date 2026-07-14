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В КСИР сообщили об ударе по двум танкерам в Ормузском проливе

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что два супертанкера были поражены в Ормузском проливе после того, как проигнорировали предупреждения и вошли в заминированный район.

Источник: RT на русском

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что два супертанкера были поражены в Ормузском проливе после того, как проигнорировали предупреждения и вошли в заминированный район.

Утверждается, что суда отключили навигационные системы и, несмотря на неоднократные предупреждения центра контроля безопасности Ормузского пролива, продолжили движение по опасному маршруту.

В КСИР заявили, что танкеры «поддались на провокации США» и были выведены из строя.

Иранская сторона также предупредила, что сотрудничество с США и нарушение установленного порядка прохода через пролив приведут к новым потерям и задержке его открытия, пишет Fars.

Ранее в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили, что неизвестный снаряд попал в танкер у побережья Омана.

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