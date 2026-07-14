В США назначили сестру Грэма на его место

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер принял решение временно назначить Дарлин Грэм Нордон на пост сенатора США, освободившийся после смерти ее брата Линдси Грэма*.
«Я считаю за честь доверить его младшей сестре Дарлин Грэм продолжить и завершить начатое им дело», — сказал Макмастер.
Дарлин Грэм уже дала согласие занять освободившееся место в сенате. Решение губернатора было принято после консультаций с представителями Республиканской партии, включая президента США Дональда Трампа, лидера большинства в сенате Майка Джона Тьюна и сенатора Южной Каролины Тима Скотта.
Ранее сообщалось, что Линдси Грэм все еще числится живым в базе конгресса США.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.