В США назначили сестру Грэма на его место

Дарлин Грэм уже дала согласие занять освободившееся место в сенате. Решение губернатора было принято после консультаций с представителями Республиканской партии, включая президента США Дональда Трампа, лидера большинства в сенате Майка Джона Тьюна и сенатора Южной Каролины Тима Скотта.