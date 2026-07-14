Стала известна деловая программа Восточного экономического форума — 2026

«Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов социально-экономического развития Дальнего Востока. В первые годы проведения Форума основные задачи были направлены на экономический подъем макрорегиона: модернизацию действующих и строительство новых предприятий, привлечение технологий в регионы, создание высококвалифицированных рабочих мест. Все это сделано для того, чтобы Дальний Восток и Арктика становились территориями, комфортными для работы и жизни. На Восточном экономическом форуме мы обсудим, что уже получилось, и то, над чем предстоит работать в ближайшее время», — рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.