Стала известна деловая программа Восточного экономического форума — 2026

Организаторы Восточного экономического форума опубликовали архитектуру деловой программы ВЭФ-2026 (16+). В этом году она объединит пять тематических направлений, посвященных развитию Дальнего Востока, привлечению инвестиций, международному сотрудничеству, современным технологиям и транспортной инфраструктуре, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
«Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов социально-экономического развития Дальнего Востока. В первые годы проведения Форума основные задачи были направлены на экономический подъем макрорегиона: модернизацию действующих и строительство новых предприятий, привлечение технологий в регионы, создание высококвалифицированных рабочих мест. Все это сделано для того, чтобы Дальний Восток и Арктика становились территориями, комфортными для работы и жизни. На Восточном экономическом форуме мы обсудим, что уже получилось, и то, над чем предстоит работать в ближайшее время», — рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.
По словам Трутнева, благодаря действующим мерам поддержки в экономику Дальнего Востока и Арктики уже привлечено около 7 трлн рублей инвестиций и создано почти 197 тысяч рабочих мест.
Форум пройдет по трекам «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего» и «Логистика и инфраструктура для роста экономики».
Помимо основных сессий, участников форума ждут мероприятия на площадке «Улицы Дальнего Востока» (16+), а также Форум креативных индустрий (16+), Молодежный форум «День будущего» (16+), Форум МСП (16+), Международный форум «День сокола» (16+), конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования (16+) и другие тематические события.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что главной темой ХI Восточного экономического форума (16+), который состоится