Часть Севастополя осталась без электроснабжения после атаки ВСУ

Часть Севастополя осталась без электроснабжения после масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, на повреждённых объектах введён особый режим, специалисты оценивают масштаб ущерба. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
Ранее Развожаев заявил, что средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили пять дронов над Севастополем.
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