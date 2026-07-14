Специалист Романова: подпись руководителя не требуется для увольнения

«Согласно Трудовому кодексу России (ст. 80 ТК России), работник обязан лишь письменно уведомить работодателя о своём намерении расторгнуть трудовой договор, как правило, за две недели. Важно понимать, что две недели — это максимальный срок, на который работодатель может попросить сотрудника остаться на рабочем месте, но по договорённости срок может быть и меньше. В любом случае работодатель не имеет права отказывать сотруднику в увольнении по собственному желанию», — подчеркнула она.