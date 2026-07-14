Специалист Романова: подпись руководителя не требуется для увольнения

Руководитель может отказаться ставить свою подпись на заявлении об увольнении по собственному желанию. Однако с юридической точки зрения его согласие или подпись для расторжения трудового договора не требуются.
Об этом рассказала в беседе с RT Валентина Романова, HR-директор Level Group.
«Согласно Трудовому кодексу России (ст. 80 ТК России), работник обязан лишь письменно уведомить работодателя о своём намерении расторгнуть трудовой договор, как правило, за две недели. Важно понимать, что две недели — это максимальный срок, на который работодатель может попросить сотрудника остаться на рабочем месте, но по договорённости срок может быть и меньше. В любом случае работодатель не имеет права отказывать сотруднику в увольнении по собственному желанию», — подчеркнула она.
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Эксперт добавила, что трудовое законодательство защищает право работника на свободный труд.
«Процедура увольнения по инициативе сотрудника предполагает наличие на заявлении только одной обязательной подписи — самого увольняющегося. Отметка (виза) директора носит лишь информационный характер для кадровой службы и бухгалтерии и не влияет на возможность прекращения трудовых отношений», — отметила специалист.
По её словам, закон устанавливает обязанность работника предупредить работодателя, а не получить от него разрешение на уход.
«Если руководитель игнорирует заявление или отказывается его принимать, главное — зафиксировать факт письменного уведомления работодателя. В первую очередь попробуйте подать заявление, принеся его отдел трудовых отношений или в отдел кадров. Важно, чтобы на вашем экземпляре ответственный сотрудник поставил дату приёма, входящий номер, свою должность и подпись, так как со следующего дня начнётся отсчёт двух недель», — посоветовала собеседница RT.
Если в компании отказываются принимать заявление лично, стоит отправить его заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении на юридический адрес работодателя, указанный в ЕГРЮЛ, порекомендовала Романова.
«В этом случае двухнедельный срок отработки начнёт исчисляться со дня, следующего за днём получения письма работодателем. Также возможна отправка по электронной почте, но только если вы подпишете документ своей усиленной электронной цифровой подписью (ЭЦП) и если в компании официально введён электронный кадровый документооборот», — рассказала эксперт.
После того как работник уведомил работодателя одним из законных способов, ему необходимо добросовестно выполнять свои обязанности в течение установленного срока предупреждения, который обычно составляет две недели, добавила она.
«По истечении этого срока вы имеете полное право просто прекратить работу. В ситуации, когда в последний рабочий день с вами не произвели полный расчёт и не выдали документы (трудовую книжку или справку СТД-Р), вы вправе защищать свои интересы. Для этого можно обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или подать иск в суд», — заключила специалист.
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