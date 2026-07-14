Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили четыре гексакоптера ВСУ в районе Красного Лимана

Беспилотники противника уничтожили воздушными таранами.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Операторы дронов группировки «Запад» воздушными таранами сбили четыре тяжелых гексакоптера ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск “Запад” продолжают выслеживать и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Расчетами радиолокационных станций в зоне ответственности были обнаружены гексакоптеры ВСУ, которыми противник хотел нанести удар по передовым позициям наших подразделений в районе Красного Лимана», — сказано в сообщении.

На видео, предоставленном министерством, запечатлено уничтожение четырех гексакоптеров ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше