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Врач Зоидов рассказал о спасении бойца, которому оторвало обе ноги и руку

Российский военнослужащий получил травму при подрыве на мине, сообщил начальник медслужбы.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские врачи группировки «Центр» на добропольском направлении сохранили жизнь военнослужащему, которому миной оторвало обе ноги и руку. Об этом рассказал начальник медицинской службы Амерхан Зоидов.

Как сообщили в Минобороны России, военнослужащие медицинской службы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» ежедневно выполняют задачи по оказанию медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боевых действий на добропольском направлении. Система медицинского обеспечения в войсках выстроена по многоступенчатому принципу: от оказания первой помощи непосредственно на передовой до квалифицированного лечения в полевых условиях.

«Случай был, когда у человека два отрыва нижних конечностей на средней трети бедра и отрыв верхней конечности. Это говорит о том, что ситуация сама по себе сложная и травма получена при минно-взрывном ранении. Задача поставлена была, чтобы ему оказать [помощь], во-первых, его стабилизировать, во-вторых, жизнь ему сохранить», — сказал Зоидов в видео, предоставленном Минобороны России.

Наиболее распространены сочетанные ранения головы и конечностей, минно-взрывные ранения, отметил фельдшер медицинской роты с позывным Док. Как рассказал кандидат медицинских наук, хирург Николай Куликов, который спас ни одну жизнь, инородные тела могут повреждать не только мышцы, но и сосуды. Но при оперативном вмешательстве конечность сохраняют.

Полевой медицинский госпиталь (ПМГ) был развернут в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения за трое суток. Мобильный госпиталь оснащен современным оборудованием, позволяющим выполнять широкий спектр задач: от оценки состояния пострадавших и оказания первичной врачебной помощи с элементами квалифицированной, до проведения операционных вмешательств и стабилизации пациентов перед их эвакуацией в тыловые лечебные учреждения. Каждый спасенный военнослужащий — это результат слаженной работы медицинской службы, действующей в неразрывной связи с боевыми подразделениями на добропольском направлении СВО.