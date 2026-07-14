Врач Зоидов рассказал о спасении бойца, которому оторвало обе ноги и руку

«Случай был, когда у человека два отрыва нижних конечностей на средней трети бедра и отрыв верхней конечности. Это говорит о том, что ситуация сама по себе сложная и травма получена при минно-взрывном ранении. Задача поставлена была, чтобы ему оказать [помощь], во-первых, его стабилизировать, во-вторых, жизнь ему сохранить», — сказал Зоидов в видео, предоставленном Минобороны России.