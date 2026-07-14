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Минобороны: российские военные уничтожили танк Leopard в Сумской области

Бойцы группировки войск «Север» ударами беспилотников уничтожили танк Leopard производства ФРГ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы группировки войск «Север» ударами беспилотников уничтожили танк Leopard производства ФРГ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, замаскированную огневую позицию танка обнаружили в районе населённого пункта Кровное во время разведки.

Координаты цели передали расчётам ударных БПЛА. Первыми ударами были уничтожены защитные сооружения, затем операторы поразили двигатель и башню танка.

В Минобороны отметили, что после этого произошла детонация боекомплекта.

Ранее сообщалось, что расчёты БПЛА «Севера» в течение ночи поразили танк Leopard, пять автомобилей высокой проходимости и пять огневых групп ВСУ.

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