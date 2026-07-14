Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый космонавт из Красноярского края Кирилл Песков удостоен звания Героя России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Президент России Владимир Путин присвоил уроженцу Красноярского края Кириллу Пескову звание Героя России и почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Президент России Владимир Путин присвоил уроженцу Красноярского края Кириллу Пескову звание Героя России и почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

С высокой государственной наградой космонавта поздравил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Кирилл Песков — наш земляк, первый в истории космонавт из Красноярского края. За этим достижением — 147 суток на МКС, тысячи часов тренировок, колоссальный труд и сила воли. Для ребят, которые сейчас выбирают свой путь, Кирилл — пример целеустремленности и веры в себя. Искренне поздравляю с заслуженной наградой!» — отметил глава региона.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше