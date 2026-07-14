Первый космонавт из Красноярского края Кирилл Песков удостоен звания Героя России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Президент России Владимир Путин присвоил уроженцу Красноярского края Кириллу Пескову звание Героя России и почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
С высокой государственной наградой космонавта поздравил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
«Кирилл Песков — наш земляк, первый в истории космонавт из Красноярского края. За этим достижением — 147 суток на МКС, тысячи часов тренировок, колоссальный труд и сила воли. Для ребят, которые сейчас выбирают свой путь, Кирилл — пример целеустремленности и веры в себя. Искренне поздравляю с заслуженной наградой!» — отметил глава региона.